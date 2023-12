Les lobbyistes du secteur pétrolier remportent la mise à la COP

Présents en nombre comme jamais à Dubaï, les lobbyistes du secteur pétrolier, du gaz et du charbon ont remporté la mise pour que la réduction des énergies fossiles soit inscrite en tout petit dans le texte final de la COP. Le projet de conclusions présenté par le président de la COP 28 en disait déjà long sur le poids inédit que le lobbying des hydrocarbures aura eu lors des négociations à Dubaï.

Ce projet, qui douchait les espoirs de voir une « sortie » des énergies fossiles inscrite dans le texte final,Le sultan Al Jaber a dû revoir sa copie, sans surprise. A-t-il avancé un texte aussi mièvre par stratégie, pour limiter les ambitions de voir une diminution drastique des fossiles actée et datée dans l’accord de Dubaï ? Probable. Le texte final, adopté ce 13 décembre par 200 pays participants à la COP, ne mentionne pas la « sortie » des énergies fossiles, mais une « transition en dehors des énergies fossiles ». C’est une avancée mais c’est beaucoup moins clair qu’une « sortie ».et être interprétés selon les intérêts de chacu





