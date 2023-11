Les joueurs de Meux, 'club de village', ont savouré leur déplacement à l'Union : 'Le match d'une vie, personne ne nous retirera ces émotions'

Opposé à l'Union Saint-Gilloise sur la pelouse du Parc Duden ce mercredi après-midi dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique, le RFC Meux (D2 amateur) a tenu tête aux leaders de la Pro League : les Meutis se sont inclinés 2-1 après avoir réussi à égaliser à la 83e. Loin d'être déçus, ils ont communié avec les supporters des deux équipes après la rencontre.

On a marqué un beau but, un peu à l'image du fameux but de Nacer Chadli lors de Belgique - Japon... Je n'ai juste pas entendu 'Je l'ai dit bordel' ! C'est sûr que ça fait plaisir, marquer ici ce sont de belles sensations.' 'C'est vrai que cette contre-attaque a été rondement menée, c'était hyper bien joué !, enchaîne Gauthier Smal, le buteur de Meux. J'ai eu le temps de voir le ballon arriver.

