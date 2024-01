Les Jeux olympiques de Paris 2024 se profilent, l’occasion de revenir sur chaque olympiade, jusqu’aux JO de Tokyo 2020 dans L’oeil dans le rétro. Après la création des Jeux olympiques modernes à Athènes en 1896, l’événement se déroule justement pour la première fois à Paris. Le nom de Pierre de Coubertin est passé à la postérité, lié à jamais aux Jeux olympiques. Pourtant, en 1900, il n’a paradoxalement pas grand-chose à dire.

Le vrai patron se nomme Alfred Picard, qui préside l’Exposition universelle de Paris. L’Exposition universelle est un concept né au milieu du 19e siècle, dédié au culte du progrès. Au tournant des 19e et 20e siècles, l’Expo de Paris marque les esprits avec de grandes nouveautés comme le cinéma ou l’escalier roulant, mieux connu sous le nom d’escalator. La première ligne de métro et les magnifiques Grand Palais et Petit Palais sont créés pour cet événement, qui dure sept mois, et accueillir 50 millions de visiteur





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les sportifs russes autorisés à participer aux Jeux olympiques de ParisLe Comité international olympique a confirmé que les sportifs (blancs) russes sont les bienvenus aux Jeux olympiques de Paris, mais sous certaines conditions.

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Quels seront les événements qui feront l’actualité sportive en 2024 ?2024 sera une nouvelle année riche en compétitions sportives et en émotions avec en ligne de mire l’Euro de football...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Voor de Belgische topsport wordt 2024 een examenjaarDe Rode Duivels op het EK in Duitsland, Remco Evenepoel in de Tour en Nafi Thiam en co. op de Olympische Spelen: de Belgische topsporters staan volgende zomer voor cruciale examenmaanden.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

2024 brengt ook goed nieuws: 5 redenen waarom het niet allemaal kommer en kwel wordtJa, het is oorlog in Oekraïne en de toestand in Gaza is verschrikkelijk. Maar 2024 biedt ook goed nieuws. Knack vroeg experts uit uiteenlopende vakgebieden waar zij naar uitkijken.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Rafael Nadal : une dernière danse en 2024 ?Rafael Nadal est de retour pour une dernière danse en 2024. Sauf si son corps lui permet de tenir. Mais a-t-il encore le niveau pour remporter les plus grands titres ? Après quasiment un an sans jouer et avec un corps meurtri par de longues années, c’est la plus grande inconnue concernant l’Espagnol.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Goed nieuws voor 2024: 5 redenen waarom het niet allemaal kommer en kwel wordtJa, het is oorlog in Oekraïne en de toestand in Gaza is verschrikkelijk. Maar 2024 biedt ook goed nieuws. Knack vroeg experts uit uiteenlopende vakgebieden waar zij naar uitkijken.

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »