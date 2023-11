Les forces israéliennes prennent le contrôle d'un bastion militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza

Le groupe terroriste avait prévu d’attaquer les forces israéliennes depuis un bâtiment situé à côté de l’hôpital, selon un message publié sur Telegram.Les forces israéliennes ont pris le contrôle d’un « bastion militaire » du Hamas dans le nord de la bande de Gaza lundi, a indiqué l’armée. Des roquettes et des lance-roquettes y ont été découverts, précise le communiqué.

L’armée israélienne entend accroître la pression sur la ville de Gaza, désormais presque entièrement encerclée par les troupes israéliennes.La bande de Gaza est presque totalement coupée du monde extérieur depuis que les combattants du Hamas ont lancé le 7 octobre une attaque sans précédent sur le sol israélien, tuant plus de 1.400 personnes. Le nombre de Palestiniens morts à Gaza depuis le début de la guerre s’élève à plus de 10.000, selon le ministère de la Santé du Hamas

:

RTBFİNFO: – Guerre Israël-Gaza : Antony Blinken met en garde contre le 'déplacement forcé' des civils à GazaLa guerre au Proche-Orient est entrée dans son 30e jour ce dimanche. Dans la bande de Gaza, au moins 45 personnes, en...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTBFİNFO: Guerre Israël-Gaza : réouverture du terminal de Rafah à Gaza pour les étrangers et binationauxLa guerre au Proche-Orient est entrée dans son 31e jour ce lundi. Le roi de Jordanie Abdallah II a annoncé le largage...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTL SPORT: Israël commet 'une grave violation' des droits des enfants dans la bande de GazaLa situation des enfants dans la bande de Gaza est critique et repose sur une grave violation inédite et massive de leurs droits humains, communique le Réseau Européen des Ombudsmans pour Enfants (ENOC) au sujet des bombardements israéliens dans la bande de Gaza.

La source: RTL sport | Lire la suite »

RTBFİNFO: – Gaza : l'armée israélienne rend publiques des images montrant des membres du Hamas tirant depuis un hôpital de GazaL'armée israélienne a rendu publiques dimanche des images montrant, selon elle, des membres du Hamas tirant depuis un...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTLİNFO: Guerre à Gaza: le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de 9.770 mortsLe ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé dimanche que 9.770 personnes, dont 4.800 enfants, avaient été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël.

La source: rtlinfo | Lire la suite »

GVA: Serene Antwerpse manifestaties voor gijzelaars van Hamas én slachtoffers in GazaHonderden paar schoenen die de door Hamas gegijzelde mensen vertegenwoordigen en kaarsen en bloemen voor de Palestijnen. In Antwerpen werd afgelopen weekend tweemaal stilgestaan bij de oorlog in Israël en Gaza.

La source: gva | Lire la suite »