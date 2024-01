Les films 'Barbie' et 'Oppenheimer' favoris aux Golden Globes

Les 81e Golden Globes seront décernés ce dimanche soir (dans la nuit de dimanche à lundi en Europe). Après avoir dominé le box-office l’été dernier et fait l’objet d’innombrables détournements croisant leurs deux univers, les films 'Barbie' et 'Oppenheimer' partent favoris dimanche pour une cérémonie en pleine quête de renouveau, après des accusations de racisme et de corruption.

Sortis le même week-end, les deux films ont enfanté le phénomène viral 'Barbenheimer', qui a poussé de nombreux spectateurs à enchaîner les deux films en salle. Résultat, le duo revendique 2,4 milliards de dollars de recettes au box-office et 17 nominations aux Golden Globes. 'Barbie' mène la course avec neuf nominations, suivi de près par 'Oppenheimer' qui en compte huit. Après sa déferlante au box-office l’été dernier, le phénomène 'Barbenheimer' part donc favori pour la saison des récompenses. Les autres films comptant au moins cinq nominations sont 'Killers of the Flower Moon' de Martin Scorsese, 'Pauvres Créatures' et 'Past Lives – Nos vies d’avant





