Les festivités du carnaval rhénan seront lancées à La Calamine le 4 novembre

La proclamation du prince carnaval 2024 de La Calamine sera, en effet, synonyme du début des festivités qui s'étaleront sur plusieurs mois, avec en apothéose, le Rosenmontag ou lundi des roses qui aura lieu le 12 février. Il s'agira pour le carnaval de La Calamine, dont les premières traces remontent à 1868, de la 71e proclamation d'un prince.

Le 11 novembre, jour officiel de lancement du carnaval rhénan, diverses manifestations se tiendront dans l'Est de la province de Liège. À La Calamine, cette journée sera dédiée au Küschespektakel (spectacle du cochon). À partir du samedi 18 novembre, des soirées costumées (Kappensitzungen) seront organisées presque tous les week-ends, hormis durant les fêtes de fin d'année.

