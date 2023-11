Les États-Unis, la Chine et l’Union Européenne signent une première déclaration mondiale sur les risques de l

L’Union européenne et les 28 pays réunis à Bletchley Park, au nord de Londres, se sont mis d’accord sur « le besoin urgent de comprendre et gérer collectivement les risques potentiels » de l’IA à travers « un nouvel effort mondial, visant à garantir que l’IA est développée et déployée de manière sûre et responsable ».

La vice-présidente américaine Kamala Harris, qui donnait un discours à l’ambassade des États-Unis à Londres, a elle aussi mis en garde contre les « menaces existentielles » de l’IA, qui pourraient « mettre en péril l’existence même de l’Humanité », et à plus court terme, des démocraties.

Guerre Israël-Gaza : les États-Unis envoient 300 soldats supplémentaires au Moyen-OrientLes États-Unis vont envoyer 300 soldats supplémentaires au Moyen-Orient alors que le conflit israélo-palestinien dans la... Lire la suite ⮕

Fukushima : les États-Unis au secours de la pêche japonaiseLes États-Unis vont augmenter leurs achats de produits de la mer japonaise après l’arrêt des importations chinoises a... Lire la suite ⮕

Le gouvernement Biden approuve le plus gros projet d'éolien en mer aux Etats-UnisLe gouvernement américain a donné mardi son feu vert au plus gros projet d'éolien en mer aux Etats-Unis, qui doit permettre de contribuer au développement de cette industrie souhaité par l'administration Biden. Lire la suite ⮕

Malgré les appels de l'ONU, Benyamin Netanyahou refuse tout cessez-le-feu: 'Tout comme les Etats-Unis après leBenyamin Netanyahou exclut tout cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Il répond aux demandes de cessez-le-feu pour raisons humanitaires et sa réponse est formelle : c'est non. Il estime que son pays est en guerre. Lire la suite ⮕