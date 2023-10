Les enjeux du toujours très attendu Clasico entre le Barça et le Real Madrid

Avec des stars qui sortent à peine de l’infirmerie, le FC Barcelone va miser sur ses jeunes joueurs du centre du formation pour défier samedi (16H15) son grand rival le Real Madrid, toujours porté par son prodige anglais Jude Bellingham, qui marche sur l’eau depuis le début de saison.

«La différence entre ma génération et la leur, c’est qu’ils ont envie de jouer, ils n’ont pas peur. Je crois qu’ils sont prêts. Ils ont du caractère et le courage qu’il faut», a-t-il ajouté.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Rénovation du CPAS, travaux dans les écoles, nouveau radar : découvrez les projets lancés dans les HonnellesAvant le scrutin de 2024, la commune d’Honnelles doit finaliser plusieurs projets. Elle va aussi en lancer d’autres. Les bâtiments du CPAS vont notamment être rénovés. Lire la suite ⮕

Ce ne fut pas du grand Barça : les Blaugranas s'imposent timidement contre le Shakhtar DonetskLe Barça poursuit son petit bonhomme de chemin. Opposés au Shakhtar Donetsk à domicile ce mercredi soir, les Catalans... Lire la suite ⮕

De nouvelles solutions apportées pour les trajets en bus entre Sombreffe et Gembloux : « Les modificationsAprès la rencontre entre les citoyens touchés par le redéploiement du TEC et le cabinet du ministre Henry, de nouvelles solutions seront proposées à partir du 1er novembre entre Sombreffe et Gembloux. Lire la suite ⮕

Mauvaise nouvelle pour les clients Apple : les abonnements augmentent de deux à trois eurosLe prix des abonnements Apple soit Apple TV+, Apple One et Apple Arcade voient tous leurs prix augmenter. De deux euros pour l’un, de trois euros pour les autres. Lire la suite ⮕

Le cadeau empoisonné offert à Logivesdre : les deux maisons prévues pour les sinistrés toujours inoccupées unInaugurés en novembre 2022, les deux logements offerts pour des familles sinistrées par une société belge non loin du hall du Paire sont toujours inoccupés. Lire la suite ⮕

La valeur des crédits pour les rénovations énergétiques dépasse les 500 millions en 2023Le nombre total de crédits à la consommation octroyés au premier semestre 2023 a augmenté de 9,7% par rapport à la même période l'année dernière, notamment en raison de la progression des crédits écoénergétiques, rapporte la fédération du secteur financier Febelfin jeudi. Lire la suite ⮕