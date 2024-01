Les enjeux du conflit entre Israël et Gaza

Netanyahu, solution à deux Etats, force multinationale, « jour d’après », financement du Hamas : voici cinq points qui pourraient déterminer le futur du conflit entre Israël et Gaza. Passage en revue des différents enjeux qui opposent Israël et Gaza avec Michel Liégeois, spécialiste en relations internationales, président de l’Institut des sciences politiques Louvain-Europe et membre du Centre d’étude des crises et des conflits internationaux (CECRI).

Michel Liégeois: « Il ne représente plus l’avenir politique du gouvernement israélien. Ses semaines, voire ses jours, sont comptés. Certains vont même jusqu’à penser, car tant qu’on est en phase de guerre, il est plus difficile de remettre en question la configuration du gouvernement. Dès que cette phase intensive s’achèvera,une fracturation de la société civileUne commission d’enquête va être créée pour faire la lumière surqui n’ont pas anticipé l’attaque du 7 octobre. Il est probable que cette commission révèle que certains avertissement avaient été transmis et qu’ils n’ont pas été considérés avec suffisamment de sérieu





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Guerre entre Israël et le Hamas: sombre Noël à Bethléem, les combats font rage à GazaUn voile de tristesse enveloppe dimanche la ville de Bethléem qui se prépare à un Noël sombre marqué par la guerre dans la bande de Gaza où l'armée israélienne a intensifié ses opérations au 79e jour d'un conflit qui laisse les civils au bord de la famine selon l'ONU.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Guerre Israël-Gaza : que nous disent les témoignages des ex-otages du Hamas ?Ils sont de plus en plus nombreux. Les témoignages d’ex-otages du Hamas affluent. Le dernier en date : celui de Mia...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Israël détruit ou endommage 70% des habitations de GazaDepuis le 7 octobre, Israël a détruit ou endommagé 70% des 439.000 habitations et environ la moitié des bâtiments de Gaza, annonçait le 30 décembre dernier le Wall Street Journal, sur base d’analyses d’images satellites. Le nombre de Gazaouis qui n’ont plus de domicile se compte donc en centaines de milliers. Cette destruction massive de domicile pourrait être poursuivie en tant que crime de guerre, crime contre l’humanité voire génocide. Mais pour certains, comme le rapporteur spécial sur le logement convenable de l’ONU, ce n’est pas suffisant. Et il appelle à la création d’un nouveau crime dans le droit international : celui de 'domicide', soit le fait de 'tuer le domicile'. Mais d’où vient cette expression ? A-t-elle une définition ? Pourquoi les autres crimes internationaux déjà existants ne sont-ils pas suffisants pour condamner la destruction d’une habitation ? Décryptage. Fin novembre, l’UNRWA, l’office de secours et de travaux de Nations Unies annonçait que 1,8 million de Gazaouis avaient été déplacés depuis l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

– Guerre Israël-Gaza : Netanyahu dit s'être rendu à Gaza lundi, et annonce une 'intensification' des combatsLes frappes israéliennes continuent lundi à Gaza, où les civils sont toujours au bord de la famine, après un Noël...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Guerre Israël-Gaza : de retour de Gaza, un chirurgien raconte la vision d’un 'tsunami' de mort et de douleur, ainsi que des crimes de guerreUn médecin britannico-palestinien habitué des guerres et de retour de Gaza a décrit dimanche à l'AFP un conflit...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Tensions au Proche-Orient : l'ONU appelle à éviter une escaladeLe secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a demandé à 'toutes les parties' d’éviter 'une escalade de la situation dans l’intérêt de la paix et de la stabilité en mer Rouge et dans l’ensemble de la région'. Les tensions se sont accentuées au Proche-Orient avec les craintes d’un débordement régional de la guerre à Gaza. Les Houthis ont tiré un missile anti-navire en riposte aux frappes des Etats-Unis et du Royaume-Uni sur les positions du groupe rebelle au Yémen.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »