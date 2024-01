Les Engagés lancent leur campagne avec grandiloquence

Musique tonitruante, écrans géants et plus de 1 200 personnes dans quatre tribunes... Les Engagés ont sorti les grands moyens.Après leur mutation, Les Engagés ont officiellement lancé leur campagne. Mourante il y a peu, la formation rêve désormais de réintégrer les gouvernements. C’était une belle grande scène carrée, posée tel un ring de boxe au centre de la grande salle de Namur Expo. Tout autour, les militants et mandataires s’entassaient dans les quatre tribunes.

, selon les chiffres annoncés, munies de drapeaux et de pancartes aux couleurs du mouvement. Les écrans diffusaient tantôt des clips vidéo préparés avec le concours d’une agence de communication, tantôt, en direct, des images captées par les caméras.Musique tonitruante, écrans géants et même un drone pour immortaliser la soirée comme il se doit., le coup d’envoi de la campagne électorale des Engagés a été donné sous forme de, avec ce que cela suppose de grandiloquenc





Les Engagés lancent leur campagne pour les prochaines électionsLes Engagés de Maxime Prévot ont lancé leur compagne pour les prochaines élections, en adoptant leur programme. Les Engagés ont donné le coup d’envoi de leur campagne en vue des élections générales prévues le 9 juin prochain en adoptant leur, avec la volonté affichée de participer ensuite aux gouvernements aux différents niveaux de pouvoir.

