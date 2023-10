Les énergies renouvelables doivent progresser plus vite dans les pays en développement et « devront être

« Les capacités d’énergies renouvelables doivent être accrues plus rapidement dans les pays en développement, compte tenu de la demande croissante d’électricité et du rôle important des renouvelables pour remédier au déficit significatif d’accès à l’énergie dans ces pays », écrit l’Irena à quelques semaines d’un sommet crucial pour le climat à Dubaï.

300 milliards de dollars en 2030 contre 486 milliards en 2022, il faudra, dans les pays en développement, « réduire au minimum les risques d’investissements et permettre l’accès à des financements à faible coût », souligne l’Irena.Dans cette optique, l’agence plaide pour une « réforme » de l’architecture financière mondiale qui permettrait de soutenir la transition énergétique des pays de l’hémisphère Sud.

