Les Émirats et le Qatar frappés par d'importantes précipitations

Ces pluies, rares dans les pays du Golfe, ont donné lieu à des mises en garde des autorités aux automobilistes et aux habitants ainsi que des appels à la prudence. Sur les réseaux sociaux, la police de Dubaï a exhorté les automobilistes à la vigilance et le Département des routes et des transports de l'émirat (RTA) a conseillé d'éviter certaines artères qui ont été envahies par l'eau.

Un photographe de l'AFP a rapporté que le faux plafond d'un centre sportif de la capitale, où se tenait un tournoi de judo, a cédé sous la pression de l'eau qui a envahi les couloirs. Le Qatar a connu aussi d'importantes chutes de pluies. Le ministère de l'Intérieur a appelé les automobilistes à éviter trois axes routiers de Doha sous les eaux.

