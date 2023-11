Les Diables rouges participeront à l'Euro en Allemagne

Pour la sixième fois consécutive, les Diables rouges participeront à un tournoi majeur. Et pour la sixième fois consécutive, la boule de couleur dans laquelle sera inséré le nom de la Belgique devrait figurer dans l’urne regroupant les têtes de série de l’Euro en Allemagne. Voilà pour la théorie. Reste à confirmer tout ça avec la mise en pratique, face à l’Azerbaïdjan.

Laquelle, après la qualification assurée par la victoire en Autriche (2-3) il y a un mois, constitue d’ailleurs le seul et unique enjeu de ce dernier rendez-vous programmé au stade Roi Baudouin.La pelouse du Roi Baudouin bichonnéeDepuis mercredi et le psychodrame pluviométrique de l’avant-match contre la Serbie, beaucoup d’eau s’est écoulée dans les dévidoirs de bords de piste du Heysel. La bâche prêtée par Anderlecht et déployée jeudi matin à l’aube, à grand renfort de personnel, devrait avoir produit son effet protecteu





🏆68. sudinfo_be » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

SUDİNFO_BE: Le mythique IFAM quitte Oordegem et déménage au stade Roi Baudouin pour l’édition 2024L’International Flanders Athletics Meeting (IFAM), un des plus grands meetings d’athlétisme en Belgique, déménage au stade Roi Baudouin pour l’édition 2024, ont confirmé les organisateurs à l’Agence Belga vendredi.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTL SPORT: Le meeting quitte Oordegem pour le stade Roi Baudouin pour l'édition 2024L'International Flanders Athletics Meeting (IFAM), un des plus grands meetings d'athlétisme en Belgique, déménage au stade Roi Baudouin pour l'édition 2024, ont confirmé les organisateurs à l'Agence Belga vendredi.

La source: RTL sport | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: La candidature belge pour le Mondial féminin 2027 privée de stade Roi BaudouinL’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique déposeront leur projet commun le 8 décembre à la Fifa avec de réelles chances de succès. Anderlecht, Gand, Genk et le futur stade de Charleroi seront les hébergeurs potentiels des matchs sur notre territoire.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTLİNFO: La candidature belge pour le Mondial féminin 2027 sans le stade Roi BaudouinLe stade Roi Baudouin, à Bruxelles, ne fait pas partie des lieux retenus par la Belgique comme potentiels hébergeurs des matches de la Coupe du monde de football féminin 2027, dans le cadre de la candidature commune avec l'Allemagne et les Pays-Bas pour l'organisation de cette compétition.

La source: rtlinfo | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Alerte à la bombe au collège Roi Baudouin de SchaerbeekUne alerte à la bombe a été déclarée vendredi matin au collège Roi Baudouin de Schaerbeek, à Bruxelles, a indiqué la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord, confirmant une information de RTL. Une seconde alerte concerne elle le centre scolaire du Berlaymont situé à Waterloo.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTBFSPORT: 'Rien d'insensé', mais du changement chez les Diables face à la Serbie ? 'Olivier Deman et Ameen Al-Dakhil méritent du temps de jeu'Le mercredi 15 novembre, les Diables Rouges retrouveront le Stade Roi Baudouin pour y disputer un match amical face à la...

La source: RTBFsport | Lire la suite »