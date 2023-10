Les dernières infos en bref: première défaite pour Namur Volley en N1 Dames + tous les résultats en Coupe de

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

P1 | Sans idées, Beauraing est battu par Bossière/Gembloux qui fait la bonne opération en bas de tableau: «C’est la victoire qu’il nous fallait» P1 | Meux B bat le Condruzien à 10 et s’invite sur le podium: «Un excellent bilan avant de devoir souffrir plus sur des terrains plus compliqués»

D3A | Mené 0-3 à la pause, Couvin-Mariembourg est passé tout près de la remontada contre Manage: «Si on marque le 3-3 sur penalty, on gagne le match» (vidéos)

P1 Dames : Basket (P1 Dames) | Soignies reprend des couleurs contre Marcinelle: «Toutes les joueusesUne semaine après avoir battu Dottignies, la JS Soignies a récidivé face à Marcinelle. Deux joueuses manquaient encore à l’appel, mais cela n’a pas empêché les joueuses de Florence Loiseau de dominer les débats de A à Z. Lire la suite ⮕

volley : Volley féminin | Charleroi et Tchalou jouent gros en Coupe !Le chemin qui mène à la finale de Coupe de Belgique n’est pas très long et le tirage offre de belles perspectives à nos deux équipes de Ligue dames qui n’ont pas le droit à l’erreur dès leur entrée en lice ce week-end. Lire la suite ⮕

Ruben Verheyden au rendez-vous à Roulers, Lotte Scheldeman l'emporte chez les damesRuben Verheyden a assumé son statut de favori, dimanche, dans le cross court de la CrossCup de Roulers qu'il a contrôlé depuis la tête de la course. Favorite chez les dames, Mariska Parewyck a perdu connaissance alors qu'elle était en tête et Lotte Scheldeman a finalement remporté la course. Lire la suite ⮕

Les Rangers de Philippe Clement renversent les Hearts dans les dernières minutesMenés 0-1 à la 89e, les Rangers de Glasgow se sont finalement imposés (2-1) dimanche contre les Hearts of Midlothian, club d'Édimbourg, lors de la 10e journée du championnat écossais de football. Les Rangers reviennent à cinq longueurs du Celtic. Lire la suite ⮕

– provinciale 1 Namur : P1 | Nismes – Biesme, le choc entre ex-Couvinois va raviver les souvenirs deOn pourrait, en mixant les deux équipes,retrouver sur la pelouse un onze de joueurs qui ont transité par Couvin-Mariembourg. Dont Vincent Eugène et Romain Wackers qui ont la particularité d’avoir aussi enfilé le brassard de capitaine des Fagnards. Lire la suite ⮕

Les résumés du week-end: Namur Capitale en confiance avant BenficaTous les résumés du week-end en championnat dans une journée de compétition avec très peu de matchs vu la période de Toussaint. Lire la suite ⮕