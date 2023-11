Les croix d'occis : se souvenir des défunts sur le lieu de leur décès

On les appelle les croix d'occis, du verbe occire, tuer. Elles fleurissent au détour des routes, souvent des nationales, à l'endroit où s'est produit un accident mortel. Ces petits édifices sont érigés par les proches, en souvenir du défunt. Il ne s'agit en aucun cas de lieux d'inhumation bien sûr mais d'endroits mémoriels. C'est le cas le long de la rue de Corbais, sur la commune de Mont-Saint-Guibert.

' Quatre autres croix sont présentes sur le territoire de la commune et dans la mesure où elles ne présentent pas de danger pour la sécurité, le bourgmestre les autorise volontiers.

