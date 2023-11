Les critiques d’Hugues Dayez : 'Second tour', la comédie politique d’Albert Dupontel

Après les succès critiques et publics de"Au revoir là-haut" et d' "Adieu les cons", Albert Dupontel revient avec"Second tour", où il partage l’affiche avec Cécile de France., Mlle Pove, qui, jugée trop impertinente, a été mutée au service des sports où elle fait équipe avec un sympathique caméraman, Gus (joué par un fidèle complice de Dupontel, Nicolas Marié).

Florence Arthaud a été la première femme – et reste la seule à ce jour – à avoir remporté la Route du Rhum en 1990 . Décédée prématurément en 2015 dans un accident d’hélicoptère à l’âge de 57 ans, elle reste une navigatrice de légende, surnommée"la petite fiancée de l’Atlantique".à cette sportive exceptionnelle, qui a réussi à s’imposer dans un monde d’hommes.

, où jamais on ne sent la sauvagerie de la mer, les embruns, l’écume, les efforts démesurés de cette navigatrice en solitaire. L’actrice principale Stéphane Caillard est certes cinégénique, mais semble plus sortie d’un défilé de mode que d’un long séjour en mer."Flo" estFallen leaves (Les feuilles mortes) headtopics.com

Ansa, employée dans un supermarché à Helsinki, est licenciée pour avoir récupéré en douce des marchandises périmées. Holappa, ouvrier sur les chantiers, est viré à cause de son alcoolisme. Ansa et Holappa se rencontrent un soir à un bar karaoké… Une idylle est-elle possible entre ces, six ans après son dernier long-métrage.

Info, sport, émissions, cinéma... Découvrez l'offre complète des newsletters de nos thématiques et restez informés de nos contenus

Des Loups éliminés avec les honneurs: les bulletins de la RAAL contre AnderlechtLa RAAL n’a pas à rougir de son élimination en Coupe de Belgique, ce mardi. La meute a fait honneur à une assistance des grands soirs. Retrouvez, ci-dessous, les bulletins de la RAAL. Lire la suite ⮕

Voici les meilleures destinations automnales pour les étudiantsLa pause approche et nous avons hâte. Alors, on part où à la Toussaint et surtout, on part pour pas cher car on est étudiants. On part en avion ou en train ? Petit budget et budget moyen, les destinations seront pour tous les goûts. Comme à chaque fois, tu pourras retrouver les vols sur l’application Skyscanner. Lire la suite ⮕

Les 425 « bombes climatiques » mondiales qui peuvent empêcher d’atteindre les Accords de ParisEntre 2020 et 2022, au moins vingt nouvelles 'bombes' ont été mises en exploitation, selon une enquête collaborative à laquelle a participé Le Soir, écrit Lire la suite ⮕

Les Texas Rangers reprennent la main dans les World Series contre ArizonaLes Texas Rangers ont remporté le match 3 des World Series, les finales du championnat nord-américain de baseball (MLB). Ils ont repris la main dans la série qui se joue au meilleur des sept manches, en disposant des Arizona Diamondbacks 3-1, lundi. Lire la suite ⮕

Les technologies de Damien Ernst (ULiège) sur les éoliennes au Groenland vont être utilisées par uneLes technologies mises au point par Damien Ernst et son équipe pour créer des pôles d’énergie renouvelable, comme avec son projet de milliers d’éoliennes au Groenland, vont être utilisées par TES, une start-up mondiale spécialisée en énergie verte. Un premier essai devrait avoir lieu dans le désert marocain. Lire la suite ⮕

Maladies cardiovasculaires : les chômeurs sont plus concernés que les personnes qui travaillent !Le travail, c’est la santé. Un dicton qui prend tout son sens au regard d’une récente étude qui prouve les liens entre chômage et maladies cardiovasculaires. Lire la suite ⮕