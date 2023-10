Les 'cimetières nature' : quand la végétation se développe dans les cimetières de Wallonie

Depuis l’interdiction des produits phytosanitaires dans les cimetières bruxellois et wallons, c’est un retour à la nature qui est encouragé dans les espaces publics. Les cimetières en font partie via l’initiative wallonne 'cimetières nature' qui vise à promouvoir l’extension de la nature au sein même de ces lieux de recueillement où bien souvent, des cailloux ou du béton empêchent la végétation de se frayer un chemin.

'En invitant la nature à prendre place dans les cimetières de Wallonie, les communes participent à la densification du maillage vert global, au développement du potentiel d’accueil de la vie sauvage, à la prise en compte de la biodiversité au cœur même de l’activité humaine, à la préservation de la santé des citoyens et au respect l’environnement', indique le site du Service public wallon.

