Les Castors Braine se qualifient pour la suite de l’Eurocup: «Je suis satisfait et

Coupe de Brabant | Le Léopold Uccle est prêt physiquement à accueillir Waterloo: «La Coupe ne se joue pas,elle se gagne» Coupe de Brabant | Opposition entre les deux derniers vainqueurs de la Coupe, Lasne Ohain et Auderghem: «Je pense que les deux équipes ont une petite revanche à prendre sur la rencontre en championnat»

Castors Braine s'impose face à Keltern et assure sa place en 16es de finaleLes Brainoises se sont imposées 97 à 69 face aux Allemandes de Keltern mercredi pour le compte de la quatrième journée des phases de poules dans le Groupe I de l'EuroCoupe FBA de basket féminin. Lire la suite ⮕

Wat moet je doen voordat je je woning kan verhuren?Je woning verhuren, dat is financieel heel interessant maar in het begin ook even heel spannend. Weet je niet hoe je je woning verhuurklaar moet maken? Met deze checklist staat je woning in geen tijd te blinken op Zimmo. Lire la suite ⮕

La police lance un avis de recherche pour l’auteur de sept vols à main armée en Brabant wallon et à BruxellesLes faits se sont produits dans des commerces situés à Ixelles, Uccle, Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Auderghem et à Nivelles. Lire la suite ⮕

Des QR-code sur les tombes, un drone pour les cartographier : à Braine-le-Comte, même le cimetière passe auLe grand cimetière de Braine est en cours de numérisation et les cinq autres de l’entité devraient suivre. Les avantages de la digitalisation sont multiples. Lire la suite ⮕

Les impacts du réchauffement climatique sous-évalués par les économistes, selon une ONGLes économistes sous-estiment les impacts économiques du changement climatique, ce qui n’incite ni le secteur financier... Lire la suite ⮕

Renaud Dehareng , 13e à Lorient où les bateaux sont à l'arrêt, les Imoca au HavreLes départs des trois flottes de bateaux engagées sur la Transat Jacques-Vabre, toujours à quai au Havre et à Lorient en raison de la tempête Ciaran, sont encore incertains, ont annoncé les organisateurs mercredi. Trois Belges sont concernés. Lire la suite ⮕