Les caisses de nourriture sont vides : l'association Feed the culture tire la sonnette d'alarme

'Nos caisses de nourriture sont vides !'. C’est par ces mots que Pauline Duclaud-Lacoste, fondatrice de l’association Feed the culture, qui distribue des colis alimentaires pour les travailleurs du milieu créatif et qui a aidé 25.000 personnes depuis 3 ans, justifie l’action menée par quelques bénévoles. C'est devant le siège de Happy Hour market - une start-up qui collecte des invendus alimentaires pour le revendre à moitié prix - qu'ils ont décidé de tirer la sonnette d'alarme.

Dans ce domaine, il existe aussi aujourd’hui de véritables entreprises internationales comme Too Good To Go qui affirment lutter contre le gaspillage alimentaire et qui fonctionnent via des applications en ligne en proposant des produits à très bas prix. Sur son site, Too Good To Go revendique 2.6 millions de membres, plus de 7000 fournisseurs et 14 millions de colis alimentaires récoltés. À titre d'exemples, Carrefour Belgique déclare dans les colonnes de nos confrères de l’Echo avoir vendu plus de 2 millions de colis surprise composés d’invendus via Too Good To Go depuis 201





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les détails qui font la différence pour les athlètes belgesAu Comité olympique et interfédéral belge (COIB), on met tout en œuvre pour maximiser les chances des athlètes belges en les mettant dans les meilleures conditions. Pendant un stage à Belek, en Turquie, 154 personnes ont accompagné les 76 athlètes présents pour préparer les Jeux olympiques de l'été prochain. Parmi ces personnes, nous avons rencontré Johan Bellemans, le médecin du Team Belgium, qui joue un rôle crucial dans la prévention des blessures.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Les alliances occultes entre le capitalisme financier et les organisations mafieusesLes mafieux se sont introduits dans les cercles de pouvoir avec un but bien précis: dissimuler leur argent. La criminalité organisée en col blanc a imposé sa griffe dans le monde des affaires et de la finance internationale. Une série documentaire révèle les alliances occultes entre le capitalisme financier et les organisations mafieuses.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Les technologies numériques et la surveillance dans les couplesLes technologies numériques confrontent les couples à des outils précis de surveillance et de contrôle. La frontière avec la violence est ténue.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Les pays réunis à la COP28 mettent les projecteurs sur le monde énergétique de demainLes pays réunis à la COP28 à Dubaï mettent les projecteurs sur le monde énergétique de demain, parallèlement à de laborieuses négociations sur les moyens de parvenir à un monde sans énergies fossiles d’ici quelques décennies.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Les effets du crack sur les consommateursLe crack a des effets «brutaux» sur les consommateurs. Sa prise répétée «désensibilise» rapidement les voies naturelles de la récompense du système nerveux. Il attire l’attention sur les effets du crack. Notamment la «concurrence» particulièrement inégale entre les sensations générées par la substance et les plaisirs «ordinaires» du quotidien, jusqu’à ce que la drogue devienne la seule priorité dans la vie des consommateurs.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Les obligations sont plus attractives que les actions selon Charlotte de MontpellierCharlotte de Montpellier, macroéconomiste chez ING, livre ses conseils pour déjouer les pièges de la diversification et affirme que les obligations sont plus attractives que les actions.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »