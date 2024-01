Les Bruxellois paient 65% de taxes et d’impôts de plus que les Wallons et les Flamands

Invité de l’interview politique La Première ce mercredi 10 janvier, la tête de liste MR pour les élections régionales bruxelloises David Leisterh a affirmé que les Bruxellois payaient 65% de taxes et d’impôts de plus que les Wallons et les Flamands. Selon David Leisterh, ceci démontre le niveau de taxes trop élevé que paient les Bruxellois.

A l'analyse des chiffres utilisés David Leisterh, il s'avère que la méthode de calcul qui compare les recettes de taxe pour chaque région, et non les taux de taxation eux-mêmes, est influencée en grande partie par des patrimoines plus élevés à Bruxelles dont les prix de l’immobilier sont une donnée. Par ailleurs, l’exercice de la comparaison de toutes les taxes et de leur redistribution entre les régions s’avère quasiment impossible pour être aussi affirmatif. Le Président de la fédération bruxelloise du MR, et tête de liste pour les prochaines élections régionales dans la capitale, David Leisterh était l'invité de Matin Prmière ce mercredi 10 janvie





