Les boissons sans alcool gagnent en popularité

Gins, vins, cocktails, champagnes, bières, etc., il y en a pour tous les goûts et sans alcool. Ces breuvages sans éthanol sont de plus en plus populaires, même en temps de fêtes. Si trinquer à 0% est devenu tendance, il faut souvent ajouter quelques euros supplémentaires. Une chose est certaine, l’offre et la demande des boissons sans alcool pétillent d’année en année.

Expert en vins d’une grande surface, Jean-Christophe Verschelde le confirme dans ses rayons : 'On a carrément doublé l’assortiment sur un an et demi. Ce qui est quand même assez conséquent ! Cela nous permet justement de brasser large, et de voir comment les clients peuvent réagir sur des nouveautés.' C’est un investissement que le producteur doit amortir Si la part de marché reste limitée, le segment des boissons non alcoolisées progresse chaque année. Mais on remarque que sur la majorité des gammes proposées, le prix d’une boisson sans alcool est soit le même que son équivalent alcoolisé, voire plus élev





