Les Belgian Cats entament les éliminatoires de l’Eurobasket face à la Pologne

08-11-23 02:14:00 RTBFinfo 1 min.

Quelques mois seulement après leur sacre à l’Euro de basket, les Belgian Cats sont de retour sur les parquets pour tenter de se qualifier pour l’Euro 2025. Ce mercredi, elles entament les éliminatoires de l’Eurobasket face à la Pologne. Placées dans un groupe avec l’Azerbaïdjan, la Lituanie et donc la Pologne, les Cats débuteront leur quête de qualification à domicile ce mercredi face à la Pologne avant de se déplacer dimanche en Azerbaïdjan. Si leurs trois adversaires paraissent plus qu’abordables, ces matchs de qualification serviront aussi de matchs de préparation au tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques qui se déroulera en février. Et la Belgique compte bien jouer sur la continuité puisque Rachid Méziane, le coach des Cats, a été prolongé jusqu’en 2028 ce mardi.