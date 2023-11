Les Belges franchissent la frontière pour acheter de l'Ozempic (parfois beaucoup moins cher) : "Nous ne pouvons pas refuser"

RTL SPORT: De nombreux arbres tombés sur les routes belges mais pas de grosses perturbationsLe centre Perex a indiqué jeudi après-midi que quelques perturbations dues à la tempête Ciaràn avaient été enregistrées sur les routes wallonnes durant la matinée, mais que tous les problèmes étaient désormais réglés.

RTL SPORT: L'entraînement des rameurs belges dorénavant assuré par Jan Boone et les coachs personnelsÀ l'instar de la fédération de gymnastique quelques jours avant elles, les deux ailes de la fédération belge d'aviron, la Vlaamse Roieliga (VRL) et la Ligue francophone d'aviron (LFA), ont annoncé mardi se séparer de leur entraîneur fédéral, l'Allemand Axel Müller, et ce quelques mois seulement avant les derniers rendez-vous qualificatifs en vue...

SUDINFO_BE: Une première journée amère pour les Belges à l’Euro de judoSi Jorre Verstraeten a été à deux doigts de remporter une quatrième médaille de bronze européenne, les quatre autres Belges engagées ce vendredi à Montpellier ont toutes été sorties d’entrée.

NIEUWSBLAD_BE: Une escapade amoureuse pour raviver la flammeEntre votre travail, les tâches ménagères et les enfants, il ne reste que peu de temps pour vous et votre partenaire, ce qui vous met dans un mode automatique. Pas de temps pour des déclarations d'amour intenses, pas de temps pour les discussions. La solution ? Une escapade amoureuse, du moins selon Evi Hanssen. Et il y a quelque chose à dire à ce sujet. Interdit chez nous, en Hollande, un chef étoilé le sert : notre homme a franchi la frontière pour manger du corbeau. Conseils pour un bon sommeil à chaque étape de la vie : "Une femme a deux fois plus de chances de rencontrer des problèmes de sommeil". Les Belges franchissent la frontière pour acheter de l'Ozempic (parfois beaucoup moins cher) : "Nous ne pouvons pas refuser". Un milliardaire loue une grande partie d'une ville historique pour une fête d'anniversaire exubérante, et cela ne plaît pas : "Il y a des limites".

SUDINFO_BE: Arnaud Bodart avant Standard – Malines : « Nous avons tiré les leçons sur le plan défensif »Le gardien des Rouches est l’un des hommes forts cette saison et il s’apprête à retrouver sa place après avoir laissé Laurent Henkinet dans les cages face à Harelbeke.

DESTANDAARD: Belgen trekken grens over om (soms goedkopere) Ozempic te kopen: ‘We kunnen niet weigeren’De Belg steekt de grens niet meer alleen over om grote voorraden flessenwater en luiers in te slaan. Door het tekort aan Ozempic, het diabetesmedicijn dat ook populair is als afslankmiddel, trekken landgenoten nu naar apotheken aan de Nederlandse en Franse grens.

