Les avocats du greffier Frédéric Janssens sont payés par l’assurance du parlement wallon: « Tandis que ses

Selon Germain Mugemangango, le chef de groupe PTB au parlement wallon, Frédéric Janssens ne paie pas lui-même ses avocats. « C'est l'assurance du parlement wallon qui paie sa défense », affirme-t-il.

Des Loups éliminés avec les honneurs: les bulletins de la RAAL contre AnderlechtLa RAAL n’a pas à rougir de son élimination en Coupe de Belgique, ce mardi. La meute a fait honneur à une assistance des grands soirs. Retrouvez, ci-dessous, les bulletins de la RAAL. Lire la suite ⮕

Les Texas Rangers à une victoire de remporter les World SeriesLes Texas Rangers ne sont plus qu'à une victoire de remporter les World Series, la finale de ligue nord-américaine de baseball (MLB), après leur succès 11-7 contre les Arizona Diamondbacks mardi. Lire la suite ⮕

Les voiries cyclo-piétonnes gagnent du terrain sur les Grands Prés à Mons : nouvelle enquête publiqueLa société ATENOR S.A. a introduit une demande de permis d’urbanisme pour la création d’une voirie cyclo-piétonne reliant trois rues sur le site des Grands Prés. Où 400 logements seront construits à terme. Lire la suite ⮕

Les technologies de Damien Ernst (ULiège) sur les éoliennes au Groenland vont être utilisées par uneLes technologies mises au point par Damien Ernst et son équipe pour créer des pôles d’énergie renouvelable, comme avec son projet de milliers d’éoliennes au Groenland, vont être utilisées par TES, une start-up mondiale spécialisée en énergie verte. Un premier essai devrait avoir lieu dans le désert marocain. Lire la suite ⮕

Les Texas Rangers reprennent la main dans les World Series contre ArizonaLes Texas Rangers ont remporté le match 3 des World Series, les finales du championnat nord-américain de baseball (MLB). Ils ont repris la main dans la série qui se joue au meilleur des sept manches, en disposant des Arizona Diamondbacks 3-1, lundi. Lire la suite ⮕

Les 425 « bombes climatiques » mondiales qui peuvent empêcher d’atteindre les Accords de ParisEntre 2020 et 2022, au moins vingt nouvelles 'bombes' ont été mises en exploitation, selon une enquête collaborative à laquelle a participé Le Soir, écrit Lire la suite ⮕