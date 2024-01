Les avions Boeing 737 Max 9 resteront cloués au sol jusqu'à ce qu'ils soient sûrs à 100%

Les avions Boeing 737 Max 9, qui sont cloués au sol depuis l'incident avec un avion d'Alaska Airlines, ne reprendront pas rapidement les airs. C'est ce qu'a déclaré le ministre américain des Transports, Pete Buttigieg. "Ils doivent d'abord être à 100% sûrs", a déclaré le ministre des Transports, Pete Buttigieg. Il n'est pas clair quand ils voleront à nouveau. Selon le PDG de Boeing, Dave Calhoun, l'incident serait dû à une erreur dans le contrôle de qualité de l'avion.

Un avion d'Alaska Airlines a perdu une partie de sa coque. Personne n'a été blessé mais l'avion a dû effectuer un atterrissage d'urgence. Après l'incident avec le panneau, il s'avère que d'autres avions Boeing 737 Max ne sont pas en ordre : "Le constructeur et l'autorité de régulation sont tous deux gravement défaillants", a déclaré Pete Buttigieg, ajoutant qu'il reste encore des questions à répondre sur la façon dont l'incident a pu se produire. "Qu'est-ce qui s'est passé lors de nos inspections ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le travail initial qui a permis cette évasion", a-t-il déclaré





