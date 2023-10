Les 70 ouvriers de Votquenne ont appris par mail qu'ils vont perdre leur travail: 'Tout d'un coup, sans

'Bonjour Messieurs, nous devons malheureusement vous informer que nous avons déposé ce jour le bilan pour la société Votquenne. Nous attendons des nouvelles du tribunal du commerce. Dès que possible et lorsque nous aurons des informations complémentaires, nous ne manquerons pas de vous les communiquer', ont pu lire les employés de l'entreprise dans un mail envoyé jeudi soir.Cette annonce est inattendue.

Les travailleurs se sont réunis ce matin devant le tribunal de l'entreprise de Charleroi, où la direction est venue déposer le bilan. 'On a essayé de demander au juge de, quand même se poser un certain nombre de questions et d'éventuellement désigner un administrateur provisoire pour y voir clair', commente Carlo Brisoloni, secrétaire régional FGTB Charleroi.

Trazegnies : dépôt de bilan inattendu de la SA Votquenne. Les syndicats et les travailleurs réagissentInattendue, l’annonce du dépôt de bilan de la SA Votquenne est parvenue aux travailleurs et aux syndicats jeudi soir.... Lire la suite ⮕

Trazegnies : dépôt de bilan inattendu de la SA Votquenne, les syndicats et les travailleurs obtiennent un sursisInattendue, l’annonce du dépôt de bilan de la SA Votquenne est parvenue aux travailleurs et aux syndicats jeudi soir.... Lire la suite ⮕

Les Rangers de Philippe Clement renversent les Hearts dans les dernières minutesMenés 0-1 à la 89e, les Rangers de Glasgow se sont finalement imposés (2-1) dimanche contre les Hearts of Midlothian, club d'Édimbourg, lors de la 10e journée du championnat écossais de football. Les Rangers reviennent à cinq longueurs du Celtic. Lire la suite ⮕

'J'allais tout perdre et aujourd'hui, j'ai tout gagné' : les alcooliques anonymes en congrès ce week-end pour reconstruire davantage de viesLe congrès annuel des alcooliques anonymes se déroule en ce moment en Province de Liège à Spa. Un millier de personnes... Lire la suite ⮕

Les 'Ultims', ces trimarans géants qui volent sur les océans à 70 km/hCe dimanche, ils seront cinq au départ de la Transat Jacques Vabre. Cinq Ultims, des trimarans aux dimensions titanesques,... Lire la suite ⮕

Les problèmes font et refont surface pour les Francs Borains, premier nonLes Francs Borains n’ont pas confirmé les bonnes choses entrevues face au Patro. Des problèmes font ou refont surface, avant deux grosses échéances en championnat après la coupe de Belgique à Saint-Trond mardi. Lire la suite ⮕