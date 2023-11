Les 1ers étrangers et bi-nationaux quittent Gaza vers l'Égypte via le terminal de Rafah

Côté égyptien, les télévisions proches des services de renseignement montraient en direct une file d'ambulances entrant dans le terminal alors que 81 blessés palestiniens doivent être transférés mercredi dans des hôpitaux égyptiens, selon des responsables égyptiens et palestiniens.

Eerste buitenlanders verlaten Gaza via Rafah-grensovergangEen eerste groep van buitenlanders heeft woensdagochtend, op de 26e dag van de oorlog tussen Israël en Hamas, de Gazastrook kunnen verlaten. Ze zijn via de Rafah-grensovergang naar Egypte getrokken, meldt persbureau AFP. Lire la suite ⮕

