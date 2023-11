Les 10 premiers jours d’octobre 2023 n’ont jamais été aussi chauds et secs

Les dix premiers jours du mois d’octobre 2023 ont été les plus chauds et les plus secs jamais enregistrés en Belgique pour un mois d’octobre, informe mercredi l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin mensuel. Au cours de la première décade, une température moyenne de 16,6 °C (normale de 12,5 °C) a été atteinte, battant ainsi le précédent record de 16°C obtenu en 1995.

L’organisme météorologique belge n’a relevé que 0,1 mm de précipitations à Uccle durant cette période. L’institut mentionne que le précédent record remonte à 1991 avec 1,9 mm tandis qu’habituellement 27,7 mm sont homologués. 'Si l’on considère l’ensemble de la période de référence, on constate que seule la première décade de 1969 n’avait connu aucune précipitation', précise-t-il.

