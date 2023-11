Leerkrachten GO! atheneum Willebroek nemen deel aan Race for the Cure Antwerpen

Elke deelname helpt de borstkankerorganisaties en ziekenhuizen fondsen te werven”, klinkt het.In totaal namen ze met vijftien volwassenen en een kind deel. “De meesten namen deel aan de drie kilometer, maar een paar collega’s waagden zich aan de looproute. De centjes van onze inschrijving gaan meteen naar de organisaties die zich inzetten voor borstkankerpatiënten. Het is super fijn om naast het schoolgebeuren ook samen een goed doel te steunen”, zegt leerkracht Dafne Hellemans.

Ernstige vechtpartij ontsiert jaarmarkt van Willebroek: “Levensgevaar bij 54-jarige man is ondertussen gewekenIn de nasleep van de jaarmarkt van Willebroek, de 175ste editie, is maandagavond een ernstige schermutseling in het centrum ontstaan. Daarbij raakte een 54-jarige man ernstig gewond. De verdachte wordt nog opgespoord. Lire la suite ⮕

Un homme en danger de mort après une bagarre à WillebroekUn homme de 54 ans a été sérieusement blessé lors d’une bagarre lundi soir à Willebroek (province d’Anvers) qui s’est déroulée après la fermeture de la foire locale, confirme le parquet d’Anvers. Lire la suite ⮕

Rouwplechtigheden in Willebroek op 1 en 11 novemberIn samenwerking met het Verbond van Vaderlandslievende Verenigingen organiseert het gemeentebestuur van Willebroek op 1 en 11 november rouwplechtigdheden. “Op 1 november bezoeken we samen enkele begraafplaatsen en op 11 november herdenken we Wapenstilstand”, klinkt het. Lire la suite ⮕

Halloween in Zoo Antwerpen en Planckendael: ook dieren genieten van verse pompoenenHalloween staat voor de deur en ook de dieren in ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael in Muizen (Mechelen) vieren mee. Van hun verzorgers krijgen ze deze week heerlijke pompoenen om van te eten en mee te spelen. Voor de dieren is het een vorm van verrijking. Lire la suite ⮕

Massale cokevangsten in Antwerpen maken drugsbendes nerveus, maar: “Elke afgehakte kop groeit er dubbel weer aIn de haven van Antwerpen onderscheppen politie en douane de ene drugslading na de andere. Dat de drugsmaffia momenteel pijn lijdt, is zeker. “Maar om de bendes op de lange termijn te ontwrichten, is meer nodig.” Lire la suite ⮕