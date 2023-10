Leen Dendievel openhartig in ‘De tafel van Gert’: “Ik heb een abortus ondergaan toen ik 19 jaar was”

op Play4 onthuld dat ze op haar 19de abortus had ondergaan. De actrice en auteur schrijft ook over die episode in haar leven in haar nieuwe boekhaar nieuwe boek voorstellen, waarin ze oproept om goed na te denken voor je de beslissing neemt of je een kind neemt. Dat ze zelf bewust kinderloos is, is genoegzaam bekend. Ze maakte zelfs een tv-programma over het thema,uit 2020. Wat daarin toen niet aan bod kwam, was dat de actrice in het verleden zelf ooit abortus heeft ondergaan.

“Ik was er nog niet klaar voor om het er eerder over te hebben”, zei Dendievel er donderdagavond over in. “Maar als ik in mijn boek alle scherpe randen en alle keuzes wilde belichten, dan moest ik ook een hoofdstuk aan abortus wijden, omdat ik zelf abortus heb ondergaan toen ik 19 was. Voor die keuze sta je niet graag. Je verwacht ook nooit dat je voor die keuze komt te staan.

Dendievel vertelde ook dat ze lang geworsteld heeft met de vraag: Heb ik abortus gepleegd omdat ik geen kinderen wilde of wilde ik geen kinderen omdat ik abortus heb gepleegd? “Maar nu ben ik erover uit: ik heb nooit kinderen gewild”, zei ze aan Gert Verhulst. “Ik stond toen ook voor mijn studies. Ergens heb ik gekozen voor mijn carrière, voor mezelf.”De nasleep van de abortus noemde Dendievel “een rouwproces”. “Je voelt je schuldig, je voelt je beschaamd, je voelt je gefaald. headtopics.com

Dendievel zegt naar buiten te komen met haar ervaring omdat ze zelf geen voorbeeld had destijds. “Aan mensen die er zelf mee zitten, of mensen die denken dat ze geen kinderen verdienen omdat ze ooit abortus hebben ondergaan, wil ik zeggen: ’t is oké, ’t is des mensen. Het kan gebeuren, en het gebeurt meer dan je denkt.”

