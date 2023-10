Leen Dendievel (39) heeft alles gezegd en gegeven in nieuwste boek: “Er is een groot verschil tussen kindervri

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen” Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenWalter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?”

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Leen Dendievel openhartig in ‘De tafel van Gert’: “Ik heb een abortus ondergaan toen ik 19 jaar was”Leen Dendievel heeft in De tafel van Gert op Play4 onthuld dat ze op haar 19de abortus had ondergaan. De actrice en auteur schrijft ook over die episode in haar leven in haar nieuwe boek De zin van een kind, dat net uit is. Lire la suite ⮕

Was de babysit er niet geweest, dan was Toby Alderweireld slachtoffer geworden van nieuwe plaagInbrekers hebben tijdens de wedstrijd Antwerp-Porto geprobeerd binnen te dringen in het huis van Toby Alderweireld. Dat mislukte omdat de babysit op tijd de politie verwittigde. “Voetballers en andere influencers krijgen steeds vaker te maken met dergelijke onaangename verrassingen”, zegt verzekeringsmakelaar Tom Janssens. Lire la suite ⮕

Rapport van 9190.nu rond verkeersveiligheid voor kinderen: “Er is nog veel werk op de plank”Tijdens het vragenuurtje van de Stekense gemeenteraad stelde 9190.nu, de beweging die oppositiepartijen CD&V, Groen en Vooruit verbindt, de resultaten voor van haar bevraging rond verkeersveiligheid aan de basis- en kleuterscholen in groot Stekene. Lire la suite ⮕

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: “Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel”Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin. Lire la suite ⮕

Bouchez reikt Ongena de hand: ‘We zijn er om te helpen’Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek. Lire la suite ⮕

Als Israël Hamas wil “uitroeien” zijn er bitter weinig opties. Een goede zit er niet tussenVoor het eerst sinds de aanslagen van 7 oktober is Israël met tanks en grondtroepen Gaza binnengetrokken. De actie was “een voorbereiding” voor het grondoffensief om Hamas “uit te roeien”. Veel opties voor die aanval zijn er niet. Wat zeker is, is dat het een brutale strijd wordt. Lire la suite ⮕