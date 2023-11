Lectrr, cartoon van de dag

Gisteren om 11:56In Gaza en Israël vloeit genoeg bloed om de haat tot de 22ste eeuw te voeden‘Ik heb deelgenomen aan huis-aan-huisgevechten in Gaza, ik weet dat geweld alleen niet tot vrede zal leiden’Kunstmest in de ban doen is geen goed idee‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

Massale cokevangsten in Antwerpen maken drugsbendes nerveus, maar: "Elke afgehakte kop groeit er dubbel weer aIn de haven van Antwerpen onderscheppen politie en douane de ene drugslading na de andere. Dat de drugsmaffia momenteel pijn lijdt, is zeker. "Maar om de bendes op de lange termijn te ontwrichten, is meer nodig."

Exorcisme in Vlaanderen: elke maand zijn er nog aanvragen van 'bezetenen'De Wereldvereniging van Exorcisten heeft met de Tsjechische priester/kerkjurist Karel Orlita een nieuwe voorzitter gekozen. 203 exorcisten en 100 assistenten namen deel aan het congres in Italië. Of er Belgen bij waren is niet bekend.

"Israël heeft een doel maar geen eindplan. Net dat maakt deze oorlog zo gevaarlijk"Elke dag wordt de oorlog in Gaza heviger. Elke dag wordt de situatie uitzichtlozer en gevaarlijker. Omdat de oorlog om Gaza er een is zonder eindplan.

Tips voor een goede slaap, in elke levensfase: "Een vrouw heeft twee keer meer kans op het krijgen van slaappr"Wie nu systematisch te weinig slaapt, betaalt daar later in het leven een prijs voor", zo zegt neurologe en slaapexperte Inge Declercq. Van een hoger risico op hart- en vaatziekten tot diabetes of te hoge cholesterol. Kortom: ons lichaam wordt niet blij van te weinig slaap.

Originele (kerst)cadeautjes of een snijplank van houtsnippers: inspiratie voor in huisVerf voor elke kamer, originele cadeautjesjacht en zijdezachte tapijten die je huis opwarmen. Maak het gezellig binnen met deze spulletjes.

Onze cartoon van de dag, gemaakt door ZazaElke dag brengt Gazet van Antwerpen een nieuwe cartoon van huiscartoonist Zaza. Bekijk hier de cartoon van de dag.