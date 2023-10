Le Vadot de la semaine: le délabrement du parquet de Bruxelles

L’attentat commis par Abdessalem Lassoued, dont la Tunisie avait demandé l’extradition, témoigne du délabrement du parquet de Bruxelles.Pourquoi la Belgique a plus de mal que les autres à renvoyer les étrangers en situation irrégulière (infographies)

Pourquoi le sous-financement de la justice n'explique pas tous les maux:"Un dossier qui disparaît, c'est fréquent" « Hadja Lahbib s’en sort à nouveau bien » : la responsabilité des Affaires étrangères a-t-elle été occultée dans l’affaire Lassoued ?

Vermeende handlanger van Abdesalem Lassoued opgepakt in ons landEr is woensdagochtend een vermeende handlanger opgepakt van Abdesalem Lassoued, de dader van de dodelijke terreuraanslag in Brussel vorige week maandag. Volgens onze informatie kan de verdachte gelinkt worden aan oorlogswapen dat Lassoued gebruikte.

Vermoedelijke handlanger van Abdesalem Lassoued opgepakt in ons landEr is woensdagochtend een vermeende handlanger opgepakt van Abdesalem Lassoued, de dader van de dodelijke terreuraanslag in Brussel vorige week maandag. Dat meldt het federaal parket in een persbericht. De verdachte zou gelinkt worden aan het oorlogswapen dat Lassoued gebruikte.

Blunder parket verplicht Kamer tot een bisnummer over LassouedVincent Van Quickenborne kon niet recht praten wat krom was en stapte op, Annelies Verlinden bleef minister. De Kamer zoekt uit of die verschillende politieke conclusies in de zaak-Abdesalem Lassoued terecht is.

Uitleveringsverzoek voor terrorist Lassoued kwam ook bij politie terecht, minister Verlinden (CD&V) onder vuurHet uitleveringsverzoek van Tunesië belandde niet alleen bij justitie maar óók bij politie, achterhaalde parlementslid Yngvild Ingels (N-VA). Nochtans zei bevoegd minister Annelies Verlinden (CD&V) dat de politie het uitleveringsverzoek nooit gekregen had.

Alarmbrief van Tunesië over Lassoued maakt duidelijk: niet enkel sprake van ontsnapping, óók van geweldEr duikt nog een nieuw element in het dossier over de terrorist Abdesalem Lassoued. Uit de 'Red Notice' die Tunesië verspreidde op 1 juli 2022 blijkt dat de politie niet alleen gealarmeerd werd over zijn ontsnapping, ook over geweld.

Minister Verlinden ziet geen 'nalatigheden' bij politie in zaak-LassouedNieuws, opinie en duiding