Le tribunal de la famille de Bruxelles réduit ses audiences en raison du manque de greffiers

Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a annoncé, mardi lors d’une conférence de presse, que son tribunal de la famille était contraint de réduire largement ses audiences jusqu’à la fin de l’année judiciaire, confirmant une information déjà parue dans la presse samedi. En cause, ce tribunal qui traite spécifiquement les affaires familiales manque de greffiers formés.

Alors que le cadre de magistrats du tribunal de la famille francophone de Bruxelles est enfin rempli, comptant donc 21 juges, ce sont maintenant les greffiers pour les matières familiales qui viennent à manquer. Pour chaque chambre, il faut un juge et un greffier. Les 21 juges sont désormais en place, mais il n’y a actuellement que 13 greffiers au lieu de 21. La conséquence est que toutes les chambres ne peuvent plus assurer leurs audience

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement.



