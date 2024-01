Le transport maritime et les émissions de gaz à effet de serre

Depuis le 1er janvier 2024, il y a du changement en mer. L'Union européenne a décidé d'étendre progressivement son système d'échange de quotas d'émission (SEQE) au transport maritime. Il faut dire que ce secteur, longtemps resté hors des viseurs des décideurs politiques de par sa dimension transfrontalière et commerciale, représente, au même titre que l'aviation, une part importante des émissions.

À lui seul, il comptabilisait environ 3 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde en 2022. Mais cela ne s'arrête pas là. Avec la mondialisation, le fret maritime a le vent en poupe et ne cesse de prendre de l’ampleur. L’Organisation maritime internationale (OMI) table sur un possible doublement des flux de transport sur les mers d’ici à 2050. En juillet 2023, une nouvelle stratégie de lutte contre les gaz à effet de serre est adoptée au niveau international, au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI). L'objectif ? Rendre le secteur du transport maritime climatiquement neutre d'ici 205





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Goed nieuws voor 2024: 5 redenen waarom het niet allemaal kommer en kwel wordtJa, het is oorlog in Oekraïne en de toestand in Gaza is verschrikkelijk. Maar 2024 biedt ook goed nieuws. Knack vroeg experts uit uiteenlopende vakgebieden waar zij naar uitkijken.

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Quels seront les événements qui feront l’actualité sportive en 2024 ?2024 sera une nouvelle année riche en compétitions sportives et en émotions avec en ligne de mire l’Euro de football...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Transferts cyclistes pour la saison 2024La saison 2024 de cyclisme est aux portes et de nombreux changements sont - comme chaque année - à signaler dans les différentes équipes qui composent le peloton cycliste. De Cian Uijtdebroeks à Primoz Roglic en passant par Nairo Quintana : on fait le point sur les principaux transferts du mercato cycliste.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Rafael Nadal : une dernière danse en 2024 ?Rafael Nadal est de retour pour une dernière danse en 2024. Sauf si son corps lui permet de tenir. Mais a-t-il encore le niveau pour remporter les plus grands titres ? Après quasiment un an sans jouer et avec un corps meurtri par de longues années, c’est la plus grande inconnue concernant l’Espagnol.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Voor de Belgische topsport wordt 2024 een examenjaarDe Rode Duivels op het EK in Duitsland, Remco Evenepoel in de Tour en Nafi Thiam en co. op de Olympische Spelen: de Belgische topsporters staan volgende zomer voor cruciale examenmaanden.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

2024 brengt ook goed nieuws: 5 redenen waarom het niet allemaal kommer en kwel wordtJa, het is oorlog in Oekraïne en de toestand in Gaza is verschrikkelijk. Maar 2024 biedt ook goed nieuws. Knack vroeg experts uit uiteenlopende vakgebieden waar zij naar uitkijken.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »