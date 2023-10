Le trafic des trains entre Bruxelles et Amsterdam perturbé en raison d’un accident concernant un train

Une caténaire endommagée est tombée à Rotterdam, lundi matin vers 09h00, sur un train de la compagnie Eurostar qui reliait Paris à Amsterdam. Les 260 passagers et voyageuses ont dû être évacués. La cause de l’accident doit encore être précisée.

Les trains à grande vitesse reliant la Belgique et les Pays-Bas sont actuellement déviés via la ligne 12. Le temps de trajet est rallongé de 15 à 20 minutes.La société de chemin de fer néerlandaise NS a indiqué que la circulation ferroviaire locale à Rotterdam a, elle, repris vers 11h30.Il est conseillé aux usagers du rail de consulter les outils de planification avant de prendre le départ.

