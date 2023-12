Le tatouage : un acte d'individualisation et d'assimilation

Formidable paradoxe, le tatouage est autant un acte d’individualisation que d’assimilation à un groupe. Et qui n’a plus rien de marginal. Il se promène partout: sur la cheville de la serveuse de la brasserie, sur le bras de votre nouveau patron, derrière l’oreille de l’influenceuse TikTok et, depuis le week-end dernier, sur l’épaule de votre fille. Longtemps estampillé «dirty», le tatouage fait un retour en grâce fulgurant.

Au point de, balayant le stéréotype du taulard-motard qui lui collait au cuir. Carrément branchouille, il est même devenu un outil de communication à part entière pour les artistes, les sportifs et même les politiques. Chez les très tatoués, on est dans la maîtrise du corps. On teste ses limites. Le corps est perçu comme une toile qu’on orne à sa guise pour se le réapproprier., secrétaire de l’asbl Tatouage Belgique, qui représente les tatoueurs et les perceurs professionnels. Mes clients sont issus de toutes les catégories sociales. Le fait qu’ils aient des âges très différents, ça, c’est plus récen





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Une agence de l'ONU annonce un 'nombre important' de victimes dans une frappe sur son siège à GazaIl y a 'un nombre important de morts et de blessés' dans le 'bombardement' du siège de l'ONU à Gaza, annonce le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Le Royal Antwerp FC présente un système de gobelets réutilisablesLe Royal Antwerp FC a présenté un système innovant et unique de gobelets réutilisables pour améliorer l'expérience des fans et promouvoir la durabilité.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Littérature et intelligence artificielle : un dialogue entre ChatGPT et un chercheur françaisLe chercheur français Alexandre Gefen intègre les réponses de ChatGPT dans son livre sur les liens entre littérature et nouvelles technologies, offrant ainsi une réflexion sur les rapports entre création, art et machines.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Conflit israélo-palestinien : au moins 38 journalistes et travailleurs des médias tués depuis le début de laAu moins 38 journalistes, travailleurs et travailleuses des médias ont été tués depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Féminicide de Julie Van Espen : 'Nous souhaitons tous une justice plus forte', déclare le Collège des cours et tribunauxLe Collège des cours et tribunaux a indiqué, dans un communiqué envoyé vendredi soir, soutenir l’initiative des...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

« Tout Hergé », « J’avais 20 ans en 1945 »… René Schyns était à l’origine des plus grosses expositions, ilÉmotion ce samedi à Welkenraedt et un peu partout en région verviétoise : on a appris le décès de René Schyns.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »