Le succès de Skims : l'histoire et les 5 collaborations les plus marquantes de la jeune entreprise

04-11-23 11:25:00 Nieuwsblad_be 2 min.

Nous sommes en juin 2019. Kim Kardashian, Emma Grede et Jens Grede lancent leur entreprise Skims, spécialisée dans les vêtements de détente, les vêtements sculptants et les sous-vêtements, selon leurs propres dires. Kanye West est également impliqué en coulisses, assumant le rôle de directeur créatif et concevant notamment le logo désormais célèbre. Dix minutes après le lancement, le site web est en rupture de stock et les premiers 2 millions de dollars de bénéfices sont réalisés. Un chiffre qui est balayé par la valeur de l'entreprise en juillet 2023, estimée à 4 milliards de dollars. Mais d'où vient exactement ce grand succès ? Sans aucun doute, la renommée de Kim Kardashian y est pour quelque chose, tout comme les nombreuses collaborations avec des célébrités et des influenceurs, y compris le reste du clan Kardashian. Ajoutez à cela les co-fondateurs comme les Gredes, qui ont déjà soutenu des entreprises telles que Good American et Frame, ainsi qu'un tableau des tailles allant de XXS à 5XL, et vous avez l'attention du public. Grâce à la disponibilité accrue de Skims, qui est également vendu dans les magasins physiques de Nordstrom, il n'a jamais été aussi facile pour les fans d'acheter leurs propres Skims.