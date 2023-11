Le Standard veut renouer avec la victoire en championnat

La défaite concédée à la Ghelamco Arena dimanche dernier a semble-t-il été digérée du côté de Sclessin. Battu par la Gantoise (3-1), après avoir notamment loupé deux penalties (tous deux bottés par Wilfried Kanga), le Standard a tourné la page avec une qualification en coupe de Belgique riche en enseignements. Les Liégeois veulent désormais renouer avec la victoire en championnat, ce dimanche, face à une équipe de Malines qui vient de se séparer de son entraîneur, Steven Defour.

Le Standard n’a donc pas eu le temps de ressasser le revers subi face aux Buffalos. La coupe est tombée à point nommé pour les Rouches qui n’ont fait qu’une bouchée d’Harelbeke (5-0). Un match à sens unique avec une équipe liégeoise composée essentiellement de joueurs habituellement cantonnés à un rôle de réserviste, à l’exception de Nathan Ngoy et Zinho Vanheusden. L’occasion de (re) voir à l’œuvre des joueurs revanchards qui ont répondu aux attentes de Carl Hoefkens : ' Même si j’étais satisfait du comportement des joueurs alignés en championnat, hormis durant la première mi-temps à Gand, je voulais donner une chance aux autres joueurs du noyau et ils ne m’ont pas déçu' a déclaré le coach liégeois. ' Tous les joueurs alignés mercredi ont affiché la bonne mentalité. Je pense bien sûr à Stipe Perica et Renaud Emond, qui ont marqué, mais aussi à Gilles Dewaele ou encore à Cihan Canak qui a clairement montré son envie de joue

:

SUDINFO_BE: Les bulletins des joueurs du RFC Liège après la victoire à Jong Genk: Lambot toujoursVictorieux sur le terrain de Jong Genk, le RFC Liège renoue avec la victoire après deux défaites consécutives. Et dans le contenu, les Liégeois ont fait preuve d’un grand sérieux durant presque toute la rencontre avant de se relâcher en fin de match.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDINFO_BE: Tempête Ciarán à Liège : bonne nouvelle, la Foire peut ouvrir ses portes ce jeudi après-midiLa décision était fortement attendue par les forains et les visiteurs : la Foire de Liège, dont l’ouverture était menacée par la tempête Ciarán ce jeudi après-midi, pourra bel et bien se tenir ce jeudi après-midi.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDINFO_BE: Carl Hoefkens après les buts d’Emond et Perica lors de la victoire du Standard contre Harelbeke : « TrèsLe coach du Standard était très satisfait après la victoire des Rouches en Coupe de Belgique.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDINFO_BE: Le Sporting de Charleroi devra se montrer solide pour résister à l’armada offensive gantoiseAprès avoir parfois souffert défensivement ces derniers temps, les Zèbres devront contenir ce dimanche des attaquants gantois déchaînés lors des dernières rencontres pour surfer sur les bons résultats au Mambourg.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDINFO_BE: Un impressionnant incendie se déclare sur la Foire de Liège (vidéo)Ce mercredi sur le coup de 19h45, un incendie impressionnant s’est déclaré à la Foire de Liège. La caravane d’un forain a pris feu mais fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDINFO_BE: Les femmes à l’honneur au 8e Festival du Film de Comédie de LiègeLa 8e édition du Festival International du Film de Comédie de Liège a démarré ce jeudi et se clôturera lundi au Forum. Une nouvelle édition qui met les femmes à l’honneur avec la comédienne française Nathalie Baye en invitée d’honneur.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »