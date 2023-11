Le Standard en démonstration face à Harelbeke, pensionnaire de 4e division

Dans un match déséquilibré sur le papier, le Standard est parvenu à se mettre devant au score sur sa première occasion du match. Après une incursion sur la droite, Aiden O'Neill a adressé une belle passe en retrait à Stipe Perica, qui a terminé l'action du droit, tout en puissance (14e).

Trois minutes plus tard, un coup de coin de Cihan Canak est arrivé miraculeusement dans les pieds de Perica, qui n'a plus eu qu'à pousser le ballon dans le but vide (59e). Noah Ohio a participé au festival offensif des siens après s'être retrouvé seul dans la surface, sur une passe d'Isaac Price (81e) et Renaud Emond a inscrit le dernier but de la soirée en reprenant un centre de Canak (89e).

