Le Standard de Liège enregistre une perte de 20 millions d’euros

Le Standard de Liège affiche bilan financier sur bilan financier catastrophique. Cette saison, et pour la 3e année consécutive, le club liégeois enregistre une perte de 20 millions d’euros. Doit-on craindre pour la viabilité du club ? Trois experts répondent à nos questions. Changement de coach, fond de jeu compliqué et neuvième place au classement général. La fin d’année 2023 pour le Standard n’a pas été un long fleuve tranquille. Et que dire du bilan financier du club.

'Je suis inquiet pour le Standard', nous explique Jean-Michel Dewaele, sociologue du sport à l’Université Libre de Bruxelles. 'Parce qu’être en perte et autant dans le rouge sans progrès après avoir été repris, c’est dangereux pour le club et son avenir sportif.' Pour Jos Verschueren, économiste du Sport pour la VUB, le ton est le même : 'Cela fait partie de l’histoire du foot, l’une des seules industries où l’on a des chiffres dans le rouge comme ça et où on peut continuer d’exister. Il n’y a pas de faillite, car il y a des mécènes derrière, des entreprises qui investissen





