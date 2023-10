Le SL16 remporte sa deuxième victoire de la saison avec un doublé de Mundle contre Deinze

Mundle a rapidement ouvert la marque en faveur du Standard d'un tir croisé (1-0, 9e), permettant aux Liégeois de rentrer aux vestiaires avec l'avantage. Deinze a réagi dès la reprise, avec un pénalty causé par une faute de Paulo da Silva dans la surface. Anne a converti celui-ci sans trembler pour remettre les compteurs à zéro (1-1, 48e).

Dans les dernières minutes de la rencontre, Mundle est parti de sa moitié de terrain jusqu'à la surface adverse, où il a fixé son adversaire avant d'enrouler vers le petit filet opposé (2-1, 87e). L'Anglais arrivé de Tottenham cet été était entré au jeu lors des quatre premiers matches de l'équipe première cette saison, avant de se blesser à la malléole.

Le programme, les noyaux et les infos de nos six clubs pour cette 10e journéeOn dispute le dernier match de la première tranche ce week-end. Lire la suite ⮕

Jannik Sinner vient à bout de Daniil Medvedev et s'offre un 10e titreJannik Sinner a remporté le tournoi de tennis ATP 500 de Vienne, épreuve sur surface dure dotée de 2.409.835 euros, dimanche. L'Italien, 4e joueur mondial et tête de série N.2, est venu à bout en finale du Russe Daniil Medvedev (ATP 3/N.1), tenant du titre, 7-6 (9/7), 4-6, 6-3 après 3 heures et 5 minutes de jeu. Lire la suite ⮕

Premier League : Arsenal se balade face à Sheffield et reprend la 2e place, Burnley et Kompany battus àLes Gunners ont passé une belle 10e journée en Premier League ce samedi. Lire la suite ⮕

Les noyaux et les pronos de la rédaction : P1 | Les pronos de la rédaction pour la 10e journée de compétitionPlusieurs affiches auront lieu ce week-end. Lire la suite ⮕

La police interdit la distribution de sifflets pour les retrouvailles entre Lukaku et l’Inter, des supportersLes ultras de l’Inter avaient annoncé la distribution de 50.000 sifflets aux spectateurs avant le coup d’envoi du match comptant pour la 10e journée du Championnat d’Italie. Lire la suite ⮕

Beveren domine les Francs Borains, le Lierse s'impose à 10 au Jong GenkBeveren, vainqueur 3-0 des Francs Borains, et le Lierse, victorieux 1-3 de Jong Genk, se sont imposés samedi dans le cadre de la 10e journée de la Challenger Pro League. Lire la suite ⮕