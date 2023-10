Le secrétaire général du PTB veut que le TPI poursuive Netanyahu pour crimes de guerre

'Encercler 2,3 millions de personnes, les priver de nourriture, de carburant, d'eau, de moyens de communication et ensuite les bombarder : c'est un crime de guerre et un acte de terreur. Netanyahu devrait être poursuivi pour cela au Tribunal de La Haye pour crimes de guerre', a argué M. Mertens. Wouter De Vriendt (Groen) a, lui, considéré qu'il serait 'évident' que M. Netanyahu soit poursuivi pour crimes de guerre.

Pour Egbert Lachaert (Open VLD), il faut encore enquêter pour déterminer avec certitude si le Premier ministre israélien a bien commis des crimes de guerre. Mais l'ancien président des libéraux flamands a considéré que 'des crimes de guerre (ont été commis) des deux côtés'.

