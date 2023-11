Le RSCA en reconstruction

La philosophie prônée par Vincent Kompany durant trois saisons au parc Astrid est bien loin. Mais qui osera s’en plaindre parmi les supporters anderlechtois, qui n’en peuvent plus d’attendre un trophée depuis plus de six ans ? Brian Riemer et Jesper Fredberg aiment également le beau football et le jeu dominant. Quand les Mauves peuvent se faire plaisir, ils ne s’en privent pas, comme on a pu le voir notamment contre OHL (5-1) et au Cercle (0-3).

Quand les circonstances ne le permettent pas, ils n’hésitent toutefois plus à faire le gros dos quitte à décevoir les puristes et à frustrer le spectateur neutre qui oublient sans doute un peu vite que le RSCA reste en reconstruction et qu’il n’a plus été un candidat au titre depuis des années.Les Buffalos ont clairement dominé les Bruxellois, dimanche, mais en ne les mettant finalement que rarement en danger. Les résultats avant la manière, quelle que soit celle-ci pourvu que les points soient au rendez-vous. Et, manifestement, les joueurs sont prêts à se sacrifier lorsque c’est nécessair

Tempêtes Ciaran et Domingos: les assureurs français estiment les dommages à 1,3 milliardLes tempêtes Ciaran et Domingos ont occasionné quelque 1,3 milliard d'euros de dommages, selon une estimation publiée lundi par la fédération France Assureurs, soit un des plus importants bilans financiers lié à des tempêtes en France.

Dans les coulisses du Sporting de Charleroi : de nombreux internationaux, Benbouali encore buteur avec les U23Alors que le Sport ing de Charleroi ne s'en sort pas en ce moment en Pro League, voici les autres nouvelles en provenance du matricule 22.

Brian Riemer 'vraiment content' du partage d'Anderlecht à Gand: 'Je tire mon chapeau aux joueurs'Le Sport ing d'Anderlecht s'est essentiellement concentré sur sa tâche défensive dimanche contre Gand et a finalement...

Un Sporting d'Anderlecht cynique arrache un point chez des Gantois romantiquesAnderlecht, qui n'a plus gagné à Gand depuis le 22 décembre 2016, a encore souffert dimanche à la Ghelamco Arena. Les Mauves s'en sortent bien et sont heureux de conserver leur deuxième place.

