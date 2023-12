Le RFC Tournai prêt à jouer une nouvelle montée

Premier des néopromus au sein de la D2 ACFF, au lendemain de sa victoire surprise chez le leader Mons, le RFC Tournai se dit prêt à jouer une nouvelle montée. En coulisses, l’apport d’argent frais et un nouveau président sont aussi annoncés. Tout est-il lié ? En D2 ACFF, la soirée de samedi dernier fut aussi celles des néopromus.

Pendant que La Calamine dominait Binche 2-0, le RFC Tournai s'en est allé gagner 1-3 au stade Tondreau, bousculant au passage un leader Mons, jusque-là intraitable dans ses installations. Conséquence, tant les Germanophones que les Hennuyers sont bien installés dans le top 7 de la série, devant des équipes comme Warnant, Meux, Tubize-Braine et la Louvière Centre qu'on attendait un peu plus à la fête à la presque mi-championnat. Quel contraste par ailleurs avec le Stade Verviétois, autre néopromu empêtré à ce jour dans les profondeurs du classement. ' On ne peut plus et on ne veut plus se cacher, commente Jean-Michel Caink, le directeur général du RFC Tourna





