Le restaurant Sushi Me ravagé par les flammes à Uccle

Le restaurant est situé au rez-de-chaussée d’un bloc d’appartements.À l’arrivée des pompiers, les habitants avaient déjà évacué. Ils ont pu regagner leur logement car il n’y a pas eu de propagation de fumée dans les étages. La vitrine du restaurant avait exposé suite à l’incendie.

« Le commerce est complètement sinistré », a constaté le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. L’origine de l’incendie reste à déterminer.« Pendant les travaux d’extinction, une cabine électrique haute tension a été mise hors service, avec une coupure de courant comme conséquence dans le quartier. Après l’intervention, le courant a été rétabli par Sibelga », ajoute Walter Derieuw.

