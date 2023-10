Le réseau De Lijn perturbé à Anvers à la suite d’une action syndicale spontanée : « Il est particulièrement

La circulation des bus et des trams est fortement perturbée sur tout le territoire de la province d’Anvers. « Étant donné le caractère spontané de l’action, il est particulièrement difficile d’avoir une vue d’ensemble de la situation », a souligné l’entreprise, recommandant aux usagers de consulter l’application pour savoir quelles lignes sont assurées.

Fin de la semaine dernière, une grande partie du personnel de De Lijn a cessé le travail, après l’annonce d’une importante réorganisation des sites du transporteur flamand. Quatre dépôts seront rénovés et treize nouveaux dépôts/centres de maintenance seront construits, mais d’autres – englobant 280 emplois (équivalents temps plein) – seront fermés et intégrés à des sites voisins.

Les transports en commun perturbés ce lundi à Anvers, grève spontanée chez De LijnEn raison d’une action syndicale spontanée chez De Lijn à Anvers, la société de transport public s’attend à des... Lire la suite ⮕

Hele dag hinder bij De Lijn in Antwerpen door spontane vakbondsactieDoor een spontane vakbondsactie bij De Lijn in Antwerpen verwacht de openbaarvervoermaatschappij maandag de hele dag hinder in de provincie Antwerpen. Dat meldt De Lijn maandagochtend. Lire la suite ⮕

Website en app De Lijn kampen met technisch probleem: “Hopelijk snel opgelost”Wie zondag de routeplanner op de website of in de app van De Lijn tracht te gebruiken, krijgt daar mogelijk te maken met een technisch probleem. “Het is niet op elk toestel zo, maar we bekijken het en proberen het zo snel mogelijk op te lossen”, klinkt het. Lire la suite ⮕

Iran: ‘Israël heeft rode lijn overschreden’Nieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Après 2 jours de grève, les bus et trams De Lijn circulent normalement ce samediLes bus et trams de De Lijn roulaient normalement samedi matin, a confirmé un porte-parole de la société flamande de transports en commun. Lire la suite ⮕

Les bus et trams De Lijn circulent normalement samedi, après deux jours de grèveLes bus et trams de De Lijn roulaient normalement samedi matin, a confirmé un porte-parole de la société flamande de transports en commun. Lire la suite ⮕