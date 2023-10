Le relais mixte belge passe en demi-finales à Montréal malgré une chute

Le relais mixte composé de Tinneke den Dulk, Hanne et Stijn Desmet, et Adriaan Dewagtere s'est qualifié pour les demi-finales en terminant 2e de la 4e série derrière l'Italie, malgré une chute de Stijn Desmet. Le Kazakhstan a aussi chuté tout comme l'Ukraine qui elle a été disqualifiée pour un passage de relais non réglementaire. Les Belges rencontreront en demi-finales quatre formations: la Chine, le Japon, l'Italie et la France.

Hanne Desmet a remporté sa série du 1500m, une épreuve dont elle a remporté la finale samedi dernier, et disputera les demi-finales samedi. Dans le 1500 m masculin, Stijn Desmet, 2e de la finale dimanche passé, a très aisément remporté la 7e série et rejoint les demi-finales. Warre Van Damme a fini 5e de la sienne (la 2e) et Rino Vanhooren 3e de la 8e. Tous deux ont été renvoyés en repêchages.

