Le Real Madrid a pris une décision dans le dossier Kylian Mbappé

Kylian Mbappé fait encore la Une de Marca ce matin. Une nouvelle fois ! Il faut dire que dans deux mois, Florentino Pérez pourra officiellement négocier avec le joueur parisien et sans entourage, sans que le Paris Saint-Germain n’ait son mot à dire. L’optimisme est donc de mise dans les bureaux du Santiago Bernabéu, où on est convaincu que cette année est la bonne.

Plus besoin de luiSeulement, les Parisiens n’afficheraient aucun optimisme quant à l’avenir du joueur et savent qu’il est pratiquement impossible d’assister à un retournement de situation comme cela avait pu être le cas par le passé. De son côté, le Real Madrid reste assez prudent dans ce dossier.

Le geste de Kylian Mbappé à la cérémonie du Ballon d’Or qui agite toute l’Espagne et le Real Madrid (vidéo)Depuis des années, l’avenir de Kylian Mbappé par rapport au Real Madrid est évoqué. Son geste hier soir lors de la remise du Ballon d’Or ne va pas calmer les Espagnols... Lire la suite ⮕

Le Brésilien Vinicius Jr prolonge au Real Madrid jusqu'en 2027L'attaquant international brésilien Vinicius Jr, 23 ans, a prolongé jusqu'en 2027 son contrat avec le Real Madrid, qu'il... Lire la suite ⮕

Officiel : le Brésilien Vinicius Jr prolonge au Real Madrid jusqu’en 2027Le club de la capitale espagnole vient de l’annoncer via un communiqué. Lire la suite ⮕

– Real Madrid, Inter – Roma, Gand – Standard, Challenger Pro League, finale de rugby… : voici toutesUne pluie de records ce week-end ! La finale de la Coupe du monde de rugby sur TF1 a cartonné. Tout comme le Clasico espagnol et le retour de Lukaku à l’Inter : ces deux matches sont désormais les deux rencontres de foot étranger les plus suivies, cette saison, sur Eleven Sports / DAZN. Lire la suite ⮕

Kunnen granenkoffies net zo bekoren als the real thing?Net alleen van koffiebonen, maar ook van gerst of rogge kun je een heerlijk bakje troost zetten. Barbara Serulus proeft enkele koppen granenkoffie, op zoek naar dezelfde gebrande smaak, maar zonder de pep van de cafeïne. Lire la suite ⮕

Alle vijf monumenten winnen is geen doel voor Mathieu van der Poel: “Probeer me vooral te focussen op races diMathieu van der Poel won afgelopen weekend een criterium in Madrid, wat meteen zijn laatste wegwedstrijd van 2023 was. De focus gaat nu op de cross. Lire la suite ⮕