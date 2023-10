Le RAEC Mons et sa défense de fer n’ont encaissé que deux buts en neuf

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

D2 - Le RAEC Mons privé de son «guerrier» Vanhecke durant quatre à six semaines: «Il voulait déjà s’entraîner ce mardi»D3 ACFF| Flénu n’a qu’une idée en tête en se rendant à Belœil: enfin enchaîner! « Un mini-derby et un concurrent à éloigner»

Basket (MVP de la semaine) - Orlando Vannerum, l’homme en forme du BC Mons: «Tout se passe bien, d’autant que mon papa a repris pour jouer une saison avec moi» P3B| Dernier avec zéro point, Lens fera avec les moyens du bord jusqu’au bout: «Changer ne réglerait pas nos problèmes» headtopics.com

D3 ACFF| Flénu n’a qu’une idée en tête en se rendant à Belœil: enfin enchaîner! « Un mini-derby et un concurrent à éloigner»

Lire la suite:

sudinfo_be »

Du bas de classement en D3 amateur à la première place en D2 amateur : Dante Brogno, monsieur 85% du RAEC MonsOn dit souvent qu’en football, tout peut aller très vite. L’histoire récente du RAEC Mons tend à le démontrer. Fin... Lire la suite ⮕

Retranché sous une fausse identité, une baron de la drogue marseillais arrêté à BruxellesKamel N., un baron de la drogue marseillais, a été interpellé mardi à Bruxelles. L'information, rapportée par la... Lire la suite ⮕

Sander Gillé et Joran Vliegen ont 'fait une croix sur une qualification pour le Masters'Sander Gillé (ATP 20) et Joran Vliegen (ATP 20) ne disputeront plus que probablement pas les ATP Finals en double, le Masters, qui aura lieu à Turin du 12 au 19 novembre prochains. Lire la suite ⮕

Gaza : une roquette fait cinq blessés dans une ville frontalière égyptienneCinq personnes ont été blessées quand une roquette s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur Taba, ville... Lire la suite ⮕

Gaza : une roquette fait six blessés dans une ville frontalière égyptienneSix personnes ont été blessées quand une roquette s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur Taba, ville... Lire la suite ⮕

Deux anciennes patientes en soin psychiatriques viennent en renfort des équipes soignantes, à MonsIsabelle, 56 ans et Maïté, 39 ans, sont passées de l’autre côté de la barrière. Durant plusieurs années de leurs... Lire la suite ⮕